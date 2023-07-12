«Бавария», «Боруссия» и «Ливерпуль» претендуют на Кефрена Тюрама
Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам заинтересовал «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль», сообщает FootMercato.
По информации источника, «Ницца» готова отпустить 22-летнего француза за 50 миллионов евро, но эта цена не устраивает ни одного из претендентов на игрока.
В прошедшем сезоне Тюрам провел 48 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач. Его контракт с «Ниццей» рассчитан до лета 2025 года.
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Марсель – Реймс
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Нант – Тулуза
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