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Сегодня, 18:52

«Бавария», «Боруссия» и «Ливерпуль» претендуют на Кефрена Тюрама

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам заинтересовал «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль», сообщает FootMercato.

По информации источника, «Ницца» готова отпустить 22-летнего француза за 50 миллионов евро, но эта цена не устраивает ни одного из претендентов на игрока.

В прошедшем сезоне Тюрам провел 48 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач. Его контракт с «Ниццей» рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Ницца
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