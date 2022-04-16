Кабелла готов остаться в «Монпелье» после окончания сезона

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что может остаться в «Монпелье» после окончания сезона.

«Почему бы и нет? Самое главное для меня сегодня — это футбол и радость от игры. Во-первых, я хочу хорошо закончить сезон, и если все сложится хорошо, то почему бы и не остаться потом», — приводит слова Кабелла Foot Mercato.

9 марта краснодарский клуб объявил, что соглашение с полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Кабелла подписал контракт с «Монпелье» до конца сезона.

32-летний Кабелла уже выступал в составе «Монпелье» с 2009 по 2014 год.