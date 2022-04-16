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Сегодня, 16:28

Кабелла готов остаться в «Монпелье» после окончания сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что может остаться в «Монпелье» после окончания сезона.

«Почему бы и нет? Самое главное для меня сегодня — это футбол и радость от игры. Во-первых, я хочу хорошо закончить сезон, и если все сложится хорошо, то почему бы и не остаться потом», — приводит слова Кабелла Foot Mercato.

9 марта краснодарский клуб объявил, что соглашение с полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Кабелла подписал контракт с «Монпелье» до конца сезона.

32-летний Кабелла уже выступал в составе «Монпелье» с 2009 по 2014 год.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
5
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
6
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
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 Анже 31 8 9 14 35-45 33
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 Труа 31 8 8 15 29-44 32
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 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
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 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
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 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
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 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
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Монпелье – Реймс
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