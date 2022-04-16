Тренер «Сент-Этьена» попросил футболистов-мусульман не поститься в Рамадан, чтобы клуб не вылетел из лиги 1

Главный тренер «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра попросил футболистов-мусульман, выступающих за команду, прекратить пост в Рамадан, сообщает GFFN.

Специалист принял такое решение после разгрома от «Лорьяна» (2:6) на прошлой неделе в матче 31-го тура чемпионата Франции. Дюпра хочет избежать вылета из лиги 1 по итогам нынешнего сезона.

Во время поста в Рамадан запрещено есть или пить от восхода до заката. Как сообщает GFFN, заявка «Сент-Этьена» примерно на две трети состоит из мусульман.

«Сент-Этьен» идет на 18-м месте в турнирной таблице лиги 1 с 27 очками в 31 матче. Команда, занявшая 18-ю строчку по итогам сезона в лиге 1, играет стыковые матчи с победителем плей-офф между командами, занявшими с 3-го по 5-е места в лиге 2.