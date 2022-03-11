Источник: «ПСЖ» готов удержать Мбаппе «любой ценой»

Владельцы «ПСЖ» готовы пойти на все для того, чтобы удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе, утверждает L'Equipe.

Катарские владельцы «ПСЖ» хотят «любой ценой» сохранить 23-летнего французского футболиста в команде. Представители парижской команды возобновили переговоры с Мбаппе, но форвард намерен летом сменить клубную прописку и перебраться в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) убедился, что ему стоит перейти в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.