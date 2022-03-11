Ди Мария получил травму подколенного сухожилия
Полузащитник «ПСЖ» Ди Мария получил травму и пропустит пару недель
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария получил травму подколенного сухожилия, сообщает L'Equipe. По данным источника, футболист не вернется на поле до паузы на матчи сборных.
Таким образом, аргентинец пропустит матчи парижан против «Бордо» (13 марта) и «Монако» (20 марта).
34-летний аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» сомневаются, стоит ли продлевать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией.
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|И
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|П
|+/-
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|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
|Страсбур
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
8
|Лилль
|27
|11
|9
|7
|37-35
|42
|
9
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|
10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
Результаты / календарь
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38 тур
|11.03
|23:00
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|12.03
|19:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|12.03
|23:00
|
Труа – Нант
|- : -
|13.03
|15:00
|
ПСЖ – Бордо
|- : -
|13.03
|17:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|13.03
|17:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|13.03
|19:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|13.03
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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