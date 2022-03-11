Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария получил травму подколенного сухожилия, сообщает L'Equipe. По данным источника, футболист не вернется на поле до паузы на матчи сборных.

Таким образом, аргентинец пропустит матчи парижан против «Бордо» (13 марта) и «Монако» (20 марта).

34-летний аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» сомневаются, стоит ли продлевать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией.