Мбаппе будет ждать решения по руководству и тренеру «ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает попытки продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Сам француз будет ждать решения по изменению в руководстве клуба, а также по главному тренеру команды, сообщает Le Parisien.

На данный момент он склоняется к переходу в «Реал». Однако свое решение он собирается объявить после того, как завершится борьба за чемпионство в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) убедился, что ему стоит перейти в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.