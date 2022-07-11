Источник: окружение Зидана специально запускало слух о «ПСЖ»
В прошлом месяце окружение бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана специально запустило слух о том, что тренер близок к назначению в «ПСЖ», утверждает Le Parisien.
Идея якобы заключалась в том, чтобы позже сложилось впечатление, будто бы Зидан отказался от варианта в Париже ради сборной Франции. Стороне тренера это нужно для оказания давления на Федерацию футбола Франции.
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «ПСЖ», однако в итоге парижский клуб решил назначить Кристофа Гальтье из «Ниццы».
Отметим, что действующий контракт Дидье Дешама с французской федерацией рассчитан до завершения чемпионата мира-2022.
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4
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6
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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