Источник: окружение Зидана специально запускало слух о «ПСЖ»

В прошлом месяце окружение бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана специально запустило слух о том, что тренер близок к назначению в «ПСЖ», утверждает Le Parisien.

Идея якобы заключалась в том, чтобы позже сложилось впечатление, будто бы Зидан отказался от варианта в Париже ради сборной Франции. Стороне тренера это нужно для оказания давления на Федерацию футбола Франции.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «ПСЖ», однако в итоге парижский клуб решил назначить Кристофа Гальтье из «Ниццы».

Отметим, что действующий контракт Дидье Дешама с французской федерацией рассчитан до завершения чемпионата мира-2022.