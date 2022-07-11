Полузащитник Какере продлил контракт с «Лионом» до 2027 года
Полузащитник Максанс Какере продлил контракт с «Лионом». Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.
22-летний футболист является выпускником академии французского клуба. Его прежнее соглашение было рассчитано до лета 2026 года.
Какере провел в лиге 1 в общей сложности 68 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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