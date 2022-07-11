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Сегодня, 17:27

Полузащитник Какере продлил контракт с «Лионом» до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максанс Какере.
Фото ФК «Лион»., photo.khl.ru

Полузащитник Максанс Какере продлил контракт с «Лионом». Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.

22-летний футболист является выпускником академии французского клуба. Его прежнее соглашение было рассчитано до лета 2026 года.

Какере провел в лиге 1 в общей сложности 68 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

ФК Лион
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