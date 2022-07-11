Полузащитник Какере продлил контракт с «Лионом» до 2027 года

Полузащитник Максанс Какере продлил контракт с «Лионом». Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.

22-летний футболист является выпускником академии французского клуба. Его прежнее соглашение было рассчитано до лета 2026 года.

Какере провел в лиге 1 в общей сложности 68 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.