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Сегодня, 17:06

Источник: Месси ведет переговоры только с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не планирует менять клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Ole.

По информации источника, аргентинский форвард ведет переговоры только с парижским клубом. «ПСЖ» предложил аргентинцу продлить соглашение еще на один сезон.

Сообщается, что «Интер Майами» может рассчитывать на переход аргентинца только летом 2024 года после Кубка Америки.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» в 30 матчах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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10.03 23:00
Лилль – Лион
 3 : 3
11.03 19:00
Осер – Ренн
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Брест – ПСЖ
 - : -
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
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Анже – Тулуза
 - : -
12.03 17:00
Лорьян – Труа
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Нант – Ницца
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Неймар

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