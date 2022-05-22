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Сегодня, 17:34

Лизаразю: «Мбаппе поставила «Реал» и «ПСЖ» на колени»

Лизаразю заявил, что Мбаппе поставила «Реал» и «ПСЖ» на колени
Читать «СЭ» в
Биксант Лизаразю.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал решение Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Новое соглашение 23-летнего французского форварда с парижским клубом рассчитано до 2022 года.

По мнению Лизаразю, сторона Мбаппе поставила «Реал» и «ПСЖ» на колени, так как вела переговоры с обеими клубами.

«Сторона Мбаппе вела переговоры с двумя клубами. Выглядит так, что она поставил их на колени. За всю историю футбола я не видел такого, что один игрок ставит на колени целое государство и самый большой клуб в мире», — сказал Лизаразю в эфире «Telefoot».

Вчера, 21 мая, стало известно о новом контракте Мбаппе с «ПСЖ», хотя ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Реалом».

Руководство чемпионата Испании объявило о том, что подало жалобу в УЕФА на «ПСЖ» из-за сделки с нападающим.

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.

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Ливерпуль 0
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1-й тайм

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Монако – Нант
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7.08 18:00
Лион – Брест
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7.08 22:00
Труа – ПСЖ
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8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
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8.08 21:45
Монпелье – Марсель
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
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