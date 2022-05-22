Лизаразю: «Мбаппе поставила «Реал» и «ПСЖ» на колени»

Лизаразю заявил, что Мбаппе поставила «Реал» и «ПСЖ» на колени

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал решение Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Новое соглашение 23-летнего французского форварда с парижским клубом рассчитано до 2022 года.

По мнению Лизаразю, сторона Мбаппе поставила «Реал» и «ПСЖ» на колени, так как вела переговоры с обеими клубами.

«Сторона Мбаппе вела переговоры с двумя клубами. Выглядит так, что она поставил их на колени. За всю историю футбола я не видел такого, что один игрок ставит на колени целое государство и самый большой клуб в мире», — сказал Лизаразю в эфире «Telefoot».

Вчера, 21 мая, стало известно о новом контракте Мбаппе с «ПСЖ», хотя ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Реалом».

Руководство чемпионата Испании объявило о том, что подало жалобу в УЕФА на «ПСЖ» из-за сделки с нападающим.

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.