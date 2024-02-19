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Сегодня, 10:06

Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до конца сезона-2028/29, сообщает Marca.

По данным источника, 15 февраля футболист сообщил руководству парижан, что его контракт с «ПСЖ» будет рассчитан до 2029 года. Позже он рассказал одноклубникам, что летом покинет парижан.

Сообщалось, что Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов.

19 февраля стало известно, что «Манчестер Сити» нацелился на подписание Мбаппе.

Футболист играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт Мбаппе со столичным клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
11
5
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Брест 22 11 7 4 31-18 40
3
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
4
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
5
 Монако 22 11 5 6 41-32 38
6
 Ланс 22 10 6 6 28-21 36
7
 Ренн 22 9 7 6 34-26 34
8
 Реймс 22 9 4 9 28-30 31
9
 Марсель 22 7 9 6 29-24 30
10
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Монпелье 22 5 8 9 24-27 23
14
 Тулуза 22 5 8 9 22-30 23
15
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
16
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
17
 Метц 22 4 5 13 18-35 17
18
 Клермон Фут 22 3 7 12 16-36 16
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Ренн – Клермон Фут
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