Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до конца сезона-2028/29, сообщает Marca.
По данным источника, 15 февраля футболист сообщил руководству парижан, что его контракт с «ПСЖ» будет рассчитан до 2029 года. Позже он рассказал одноклубникам, что летом покинет парижан.
Сообщалось, что Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов.
19 февраля стало известно, что «Манчестер Сити» нацелился на подписание Мбаппе.
Футболист играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт Мбаппе со столичным клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|53-18
|53
|
2
|Брест
|22
|11
|7
|4
|31-18
|40
|
3
|Ницца
|22
|11
|6
|5
|22-15
|39
|
4
|Лилль
|22
|10
|8
|4
|32-17
|38
|
5
|Монако
|22
|11
|5
|6
|41-32
|38
|
6
|Ланс
|22
|10
|6
|6
|28-21
|36
|
7
|Ренн
|22
|9
|7
|6
|34-26
|34
|
8
|Реймс
|22
|9
|4
|9
|28-30
|31
|
9
|Марсель
|22
|7
|9
|6
|29-24
|30
|
10
|Страсбур
|22
|6
|7
|9
|23-32
|25
|
11
|Лион
|22
|7
|4
|11
|23-34
|25
|
12
|Гавр
|22
|5
|9
|8
|23-28
|24
|
13
|Монпелье
|22
|5
|8
|9
|24-27
|23
|
14
|Тулуза
|22
|5
|8
|9
|22-30
|23
|
15
|Нант
|22
|6
|4
|12
|22-34
|22
|
16
|Лорьян
|22
|5
|7
|10
|31-43
|22
|
17
|Метц
|22
|4
|5
|13
|18-35
|17
|
18
|Клермон Фут
|22
|3
|7
|12
|16-36
|16
|16.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|1 : 0
|17.02
|19:00
|
Лилль – Гавр
|3 : 0
|17.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|0 : 2
|18.02
|15:00
|
Страсбур – Лорьян
|1 : 3
|18.02
|17:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|18.02
|17:00
|
Монпелье – Метц
|3 : 0
|18.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|3 : 1
|18.02
|19:05
|
Реймс – Ланс
|1 : 1
|18.02
|22:45
|
Брест – Марсель
|1 : 0
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1