Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до конца сезона-2028/29, сообщает Marca.

По данным источника, 15 февраля футболист сообщил руководству парижан, что его контракт с «ПСЖ» будет рассчитан до 2029 года. Позже он рассказал одноклубникам, что летом покинет парижан.

Сообщалось, что Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов.

19 февраля стало известно, что «Манчестер Сити» нацелился на подписание Мбаппе.

Футболист играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт Мбаппе со столичным клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.