Руководство «Марселя» готово отправить Гаттузо в отставку

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Руководство «Марселя» недовольно игрой команды в сезоне-2023/24, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, в клубе всерьез рассматривают возможность увольнения Дженнаро Гаттузо, под руководством которого команда одержала всего 9 побед в 24 матчах во всех турнирах.

«Марсель» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции-2023/24 с 30 очками в 22 матчах.

Дженнаро Гаттузо возглавляет «Марсель» с сентября 2023 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.