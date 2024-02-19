Источник: «Манчестер Сити» нацелился на подписание Мбаппе

«Манчестер Сити» попробует подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает Bola Sport.

По данным источника, «горожане» собираются предложить французу высокую зарплату, воспользовавшись его недовольством предложением «Реала».

7 февраля сообщалось, что Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что 25-летний француз сообщил руководству «ПСЖ» об уходе из команды по окончании сезона, когда истечет его контракт с клубом.

17 февраля появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал нескольким игрокам команды летний переход Мбаппе.