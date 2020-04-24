Игрок «Монпелье» попал в реанимацию с коронавирусом

«Монпелье» на официальном сайте объявил, что один из игроков был госпитализирован. По информации Metropolitan, футболист молодежной команды доставлен в реанимацию с коронавирусом.

«Вследствие проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован, чтобы получить надлежащую помощь», — говорится в заявлении клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 710 089 человек. Умерших — 190 101, выздоровевших — 743 510.

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется