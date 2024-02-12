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12 февраля, 23:19

Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe

Руслан Минаев
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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Equipe.

Россиянин изображен во время победного гола в ворота «Ниццы» (3:2) в матче 21-го тура лиги 1.

L'Equipe — одна из самых популярных спортивных газет Франции. Издание выходит тиражом более 200 тысяч экземпляров.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей».

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко. Головин забил шестой гол за «Монако» в сезоне-2023/24.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
1
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Головин: «Знаю, что для наших болельщиков победа над «Ниццей» — особенное событие»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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34 тур
16.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 - : -
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 - : -
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
18.02 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
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Флориан Сотока

Ланс

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И К Ж
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Александр Головин

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