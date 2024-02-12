Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Equipe.
Россиянин изображен во время победного гола в ворота «Ниццы» (3:2) в матче 21-го тура лиги 1.
L'Equipe — одна из самых популярных спортивных газет Франции. Издание выходит тиражом более 200 тысяч экземпляров.
Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей».
«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко. Головин забил шестой гол за «Монако» в сезоне-2023/24.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|51-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|11
|6
|4
|22-14
|39
|
3
|Монако
|21
|11
|5
|5
|40-30
|38
|
4
|Брест
|21
|10
|7
|4
|30-18
|37
|
5
|Лилль
|21
|9
|8
|4
|29-17
|35
|
6
|Ланс
|21
|10
|5
|6
|27-20
|35
|
7
|Ренн
|21
|8
|7
|6
|31-25
|31
|
8
|Марсель
|21
|7
|9
|5
|29-23
|30
|
9
|Реймс
|21
|9
|3
|9
|27-29
|30
|
10
|Страсбур
|21
|6
|7
|8
|22-29
|25
|
11
|Гавр
|21
|5
|9
|7
|23-25
|24
|
12
|Нант
|21
|6
|4
|11
|22-32
|22
|
13
|Лион
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|
14
|Монпелье
|21
|4
|8
|9
|21-27
|20
|
15
|Тулуза
|21
|4
|8
|9
|20-29
|20
|
16
|Лорьян
|21
|4
|7
|10
|28-42
|19
|
17
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18-32
|17
|
18
|Клермон Фут
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|17.02
|19:00
|
Лилль – Гавр
|- : -
|17.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|18.02
|15:00
|
Страсбур – Лорьян
|- : -
|18.02
|17:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|18.02
|17:00
|
Монпелье – Метц
|- : -
|18.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|- : -
|18.02
|19:05
|
Реймс – Ланс
|- : -
|18.02
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|15
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|19
|1
|8
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