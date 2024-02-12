Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Equipe.

Россиянин изображен во время победного гола в ворота «Ниццы» (3:2) в матче 21-го тура лиги 1.

L'Equipe — одна из самых популярных спортивных газет Франции. Издание выходит тиражом более 200 тысяч экземпляров.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей».

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко. Головин забил шестой гол за «Монако» в сезоне-2023/24.