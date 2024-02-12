Головин — о решающем голе в матче с «Ниццей»: «Важная победа»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой гол в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:2), который стал победным для его команды.

«Победный гол = важная победа. Выходим на третье место», — написал в своем Telegram-канале Головин.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко.

Головин забил шестой гол за «Монако» в сезоне-2023/24.