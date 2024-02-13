Гимарайш из «Ньюкасла» назван главной трансферной целью «ПСЖ»

Подписание полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайша является приоритетом «ПСЖ» на летнее трансферное окно, сообщает Caught Offside.

Как отмечает источник, английский клуб может рассмотреть продажу 26-летнего игрока из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее появилась информация, что руководство «Ньюкасла» готово расстаться с полузащитником не менее чем за 100 миллионов евро.

Гимарайш выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. Прошедшим летом он продлил контракт с клубом до 2028-го. В текущем сезоне футболист провел 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

На данный момент парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками. «Ньюкасл» занимает 7-е место в АПЛ (36 баллов).