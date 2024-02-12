Головин: «Знаю, что для наших болельщиков победа над «Ниццей» — особенное событие»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ниццей» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата Франции. Россиянин забил победный гол.

«Получилась напряженная и эмоциональная игра. Пять голов, много борьбы, огромное количество желтых карточек, удаление — в общем, настоящее дерби. К тому же мы проиграли им дома в первом круге, нужно было реабилитироваться. Плюс сейчас еще и с турнирной точки зрения многое стояло на кону. Нас устраивали только три очка, поэтому одержать победу в таком матче очень ценно и важно. Надо отдать должное сопернику: видно, что они на ходу, находятся в хорошей форме и, даже играя в меньшинстве, нашли свой шанс, отыгрались, использовав стандарт. Тем не менее мы атаковали больше и острее. Хорошо, что удалось практически сразу забить третий гол и по делу выиграть этот матч. Знаю, что для наших болельщиков победа над «Ниццей» является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко.

Головин забил шестой гол за «Монако» в сезоне-2023/24.