Игрок «Лилля» Дэвид отклонил предложение «Аль-Хиляля» на 12 миллионов евро в год
Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид отклонил предложение «Аль-Хиляла», сообщает журналист Джейкоб Стейнберг.
По данным источника, саудовский клуб предложил 23-летнему игроку 12 миллионов евро в год. Однако форвард отказался от предложения, поскольку его приоритетом является выступление в Европе. «Аль-Хиляль» продолжит попытки подписать канадца.
В прошлом сезоне нападающий забил 24 гола в 37 матчах лиги 1 и занял третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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|Ланс
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
|0
|0
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|0
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7
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|0
|0
|0
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|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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