Экитике может покинуть «ПСЖ» ради «Айнтрахта»

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Игроком интересуется «Айнтрахт».

Немецкий клуб рассматривает кандидатуру Экитике в качестве замены Рандалю Коло-Муани, на которого нацелен «ПСЖ». Стороны могут обменяться игроками с доплатой.

Контракт 21-летнего Экитике с парижанами рассчитан до середины 2027 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции нападающий провел 25 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.