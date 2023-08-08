Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
86-й сезон высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу 11 августа 2023 года. В этом сезоне число команд-участников в лиге 1 сократилось с 20 до 18, по сравнению с предыдущим.
Расписание чемпионата Франции 2023 / 2024
Новый розыгрыш лиги 1 начнется 11 августа. В матче открытия «Ницца» на своем поле сыграет против «Лилля». Сезон завершится 18 мая 2024 года. По традиции все матчи последнего тура пройдут одновременно.
Полный календарь чемпионата Франции 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
Расписание 1 тура чемпионата Франции 2023 / 2024
11 августа, пятница
«Ницца» — «Лилль» — время начала игры — 22:00
12 августа, суббота
«Марсель» — «Реймс» — время начала игры — 18:00
«ПСЖ» — «Лорьян» — время начала игры — 22:00
13 августа, воскресенье
«Брест» — «Ланс» — время начала игры — 14:00
«Клермон Фут» — «Монако» — время начала игры — 16:00
«Монпелье» — «Гавр» — время начала игры — 16:00
«Нант» — «Тулуза» — время начала игры — 16:00
«Ренн» — «Нетц» — время начала игры — 18:05
«Страсбур» — «Лион» — время начала игры — 21:45
Следить за новым сезоном лиги 1 можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».
Участники чемпионата Франции 2023 / 2024
В новом сезоне выступит 18 команд. Из лиги 2 состав команд чемпионата пополнили «Гавр», вернувшийся в высший дивизион спустя 14 лет, и «Мец». Лигу 1 покинули «Осер», «Аяччо», «Труа» и «Анжи».
По итогам сезона высший дивизион покинут только две команды, которые займут два последних места.
- «ПСЖ»
- «Ланс»
- «Марсель»
- «Ренн»
- «Лилль»
- «Монако»
- «Лион»
- «Клермон Фут»
- «Ницца»
- «Лорьян»
- «Реймс»
- «Монпелье»
- «Тулуза»
- «Брест»
- «Страсбур»
- «Нант»
- «Гавр»
- «Метц»
Действующий победитель чемпионата Франции
В сезоне 2022 / 2023 победу в лиге 1 одержал «ПСЖ», который защищал титул. За тур до окончания чемпионата Франции парижане сумели оформить 11-е чемпионство подряд. Таким образом, клуб из Парижа сумел побить рекорд «Сент-Этьена», который становился чемпионом страны 10 раз.
Где смотреть матчи чемпионата Франции 2023 / 2024
В марте 2022 Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о приостановке контракта с вещателем Лиги 1 в России «Матч ТВ». Таким образом, официальных трансляций матчей французского чемпионата не будет. Следить за играми можно на сайтах и в приложениях букмекеров, на стриминговых сервисах и онлайн-каналах.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
|0
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3
|Марсель
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|0
|0
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|0-0
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4
|Ренн
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|0
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|0-0
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5
|Лилль
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
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|0-0
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9
|Ницца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -