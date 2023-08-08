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Сегодня, 07:00

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Чемпионат Франции 2023 / 2024 начнется 12 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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&amp;quot;ПСЖ&amp;quot; - действующий чемпион Франции.
Фото AFP
Новый сезон французской лиги 1 стартует в августе.

86-й сезон высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу 11 августа 2023 года. В этом сезоне число команд-участников в лиге 1 сократилось с 20 до 18, по сравнению с предыдущим.

Расписание чемпионата Франции 2023 / 2024

Новый розыгрыш лиги 1 начнется 11 августа. В матче открытия «Ницца» на своем поле сыграет против «Лилля». Сезон завершится 18 мая 2024 года. По традиции все матчи последнего тура пройдут одновременно.

Полный календарь чемпионата Франции 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Расписание 1 тура чемпионата Франции 2023 / 2024

11 августа, пятница

«Ницца» — «Лилль» — время начала игры — 22:00

12 августа, суббота

«Марсель» — «Реймс» — время начала игры — 18:00

«ПСЖ» — «Лорьян» — время начала игры — 22:00

13 августа, воскресенье

«Брест» — «Ланс» — время начала игры — 14:00

«Клермон Фут» — «Монако» — время начала игры — 16:00

«Монпелье» — «Гавр» — время начала игры — 16:00

«Нант» — «Тулуза» — время начала игры — 16:00

«Ренн» — «Нетц» — время начала игры — 18:05

«Страсбур» — «Лион» — время начала игры — 21:45

Следить за новым сезоном лиги 1 можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Участники чемпионата Франции 2023 / 2024

В новом сезоне выступит 18 команд. Из лиги 2 состав команд чемпионата пополнили «Гавр», вернувшийся в высший дивизион спустя 14 лет, и «Мец». Лигу 1 покинули «Осер», «Аяччо», «Труа» и «Анжи».

По итогам сезона высший дивизион покинут только две команды, которые займут два последних места.

Действующий победитель чемпионата Франции

В сезоне 2022 / 2023 победу в лиге 1 одержал «ПСЖ», который защищал титул. За тур до окончания чемпионата Франции парижане сумели оформить 11-е чемпионство подряд. Таким образом, клуб из Парижа сумел побить рекорд «Сент-Этьена», который становился чемпионом страны 10 раз.

Где смотреть матчи чемпионата Франции 2023 / 2024

В марте 2022 Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о приостановке контракта с вещателем Лиги 1 в России «Матч ТВ». Таким образом, официальных трансляций матчей французского чемпионата не будет. Следить за играми можно на сайтах и в приложениях букмекеров, на стриминговых сервисах и онлайн-каналах.

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
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33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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