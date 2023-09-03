Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 03:20

Хюттер: «Очень рад, что сегодня у «Монако» 10 очков после четырех игр»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ади Хюттер.
Фото AFP

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Лансом» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

«Я счастлив сегодня, потому что мы играли с самым сложным соперником начала сезона — с командой, занявшей второе место в прошлом розыгрыше Лиги 1. Нам удалось создать много моментов, забить три гола и сохранить свои ворота на замке. Я также доволен тем, что мы смогли забить со стандартов, чего не удавалось до этого момента. Однако нужно отметить, что мы позволили своему сопернику разыграть не один штрафной. Мы отлично выступили, и я очень рад, что сегодня у нас 10 в активе очков после четырех игр.

Я не мечтатель, по жизни я скорее реалист (улыбается). Мы проделали огромный объем работы во время предсезонной подготовки, особенно во время сборов в Англии, где проводились интенсивные тренировки и отрабатывались те фазы игры, которые мы наблюдаем сегодня. Мы также провели много встреч с игроками. Результатом всей этой работы стало то, что сегодня у нас в активе 10 очков… хотя я бы предпочел, чтобы их было двенадцать (улыбается)!» — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

«Монако» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» занимает 17-е место, набрав 1 очко.

 
Александр Головин. Головин оценил новую тактику «Монако» при Хюттере
Источник: Официальный сайт
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
Ади Хюттер
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере
Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО
Экс-премьер Словакии раскритиковал западные СМИ за поддержку нацистов
Трамп и Байден получили равную поддержку от потенциальных избирателей
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин оценил новую тактику «Монако» при Хюттере

Скуро — об успешном старте «Монако»: «В футболе важно то, как все заканчивается, а не то, как все начинается»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости