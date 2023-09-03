Головин оценил новую тактику «Монако» при Хюттере
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «Лансом» (3:0) в 4-м туре чемпионата Франции в эфире телеканала Canal+ высказался о новой тактике монегасков.
— Новая тактика «Монако» при Ади Хюттере лучше для вас?
— Для меня все то же самое, но для команды лучше.
53-летний австрийский специалист 4 июля возглавил «Монако». С ним команда одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью в 4 матчах. Монегаски возглавляют турнирную таблицу лиги 1, набрав 10 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
3
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
4
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
5
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|3 : 0
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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