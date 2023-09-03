Скуро — об успешном старте «Монако»: «В футболе важно то, как все заканчивается, а не то, как все начинается»

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал победу над «Лансом» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

«Сегодня я чувствую, что игроки в полной мере уловили идею нашего стиля игры и делают все, чтобы выполнить задачи на сезон. У нашего тренера, Ади Хюттера, очень четкая философия игры, также ему присущи естественные лидерские качества, и это отражается на поле. Мы хотим продолжать двигаться в этом направлении и развиваться в соответствии с этими установками, чтобы провести хороший сезон.

В футболе важно то, как все заканчивается, а не то, как все начинается. Прекрасно, когда удается хорошо стартовать, но мы знаем, что чемпионат очень длинный и что все решается в последних пяти или шести турах. Поэтому нужно держать в уме следующую игру, думать о следующих победах и не слишком задумываться о будущем», - цитирует пресс-служба клуба Скуро.

«Монако» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» занимает 17-е место, набрав 1 очко.