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Сегодня, 04:07

Скуро — об успешном старте «Монако»: «В футболе важно то, как все заканчивается, а не то, как все начинается»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал победу над «Лансом» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

«Сегодня я чувствую, что игроки в полной мере уловили идею нашего стиля игры и делают все, чтобы выполнить задачи на сезон. У нашего тренера, Ади Хюттера, очень четкая философия игры, также ему присущи естественные лидерские качества, и это отражается на поле. Мы хотим продолжать двигаться в этом направлении и развиваться в соответствии с этими установками, чтобы провести хороший сезон.

В футболе важно то, как все заканчивается, а не то, как все начинается. Прекрасно, когда удается хорошо стартовать, но мы знаем, что чемпионат очень длинный и что все решается в последних пяти или шести турах. Поэтому нужно держать в уме следующую игру, думать о следующих победах и не слишком задумываться о будущем», - цитирует пресс-служба клуба Скуро.

«Монако» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» занимает 17-е место, набрав 1 очко.

 
Александр Головин празднует гол с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин забил главной сенсации прошлого сезона в лиге 1. «Монако» разгромил «Ланс» и вышел на первое место
Источник: Официальный сайт
Футбол
ФК Монако
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Хюттер: «Очень рад, что сегодня у «Монако» 10 очков после четырех игр»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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