«Лилль» подписал защитника сборной Алжира

Фланговый защитник Аким Зедадка перешел из «Клермона» в «Лилль». Как сообщает пресс-служба «догов», с 27-летним игроком сборной Алжира подписан трехлетний контракт.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что присоединился к «Лиллю», амбициозному клубу с большой историей. Я надеюсь, что смогу принести пользу в грядущем сезоне. Я уже получил много очень позитивных сообщений от болельщиков «Лилля». Хочу поблагодарить их всех», — цитирует пресс-служба клуба Зедадка

В прошедшем сезоне Зедадка сыграл в 39 матчах во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.