Месси определился, где хочет продолжить карьеру

Форварду «ПСЖ» Лионелю Месси интересно продолжить карьеру в Европе, он не станет рассматривать предложения из МЛС и Саудовской Аравии, сообщает Diario Sport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что форвардом интересуются в «Интер Майами» и «Аль-Хиляле».

Также президент «Барселоны» проводил переговоры с отцом Месси по поводу возвращения аргентинца на «Камп Ноу».

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.