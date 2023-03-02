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Сегодня, 13:29

Месси определился, где хочет продолжить карьеру

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Форварду «ПСЖ» Лионелю Месси интересно продолжить карьеру в Европе, он не станет рассматривать предложения из МЛС и Саудовской Аравии, сообщает Diario Sport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что форвардом интересуются в «Интер Майами» и «Аль-Хиляле».

Также президент «Барселоны» проводил переговоры с отцом Месси по поводу возвращения аргентинца на «Камп Ноу».

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Хакими продолжит играть за «ПСЖ», несмотря на обвинения в изнасиловании
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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