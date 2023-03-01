«ПСЖ» выступил с заявлением после обвинения Хакими в изнасиловании
«ПСЖ» прокомментировал ситуацию вокруг защитника Ашрафа Хакими, которого обвиняют в изнасиловании.
«Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость. «ПСЖ» — организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами», — цитирует пресс-службу клуба Le Parisien.
Об обвинения в адрес Хакими стало известно 27 февраля. В полицию Парижа обратилась девушка, которая утверждает, что пострадала от насилия со стороны игрока.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|25
|11
|8
|6
|33-21
|41
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|- : -
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
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