«ПСЖ» выступил с заявлением после обвинения Хакими в изнасиловании

«ПСЖ» прокомментировал ситуацию вокруг защитника Ашрафа Хакими, которого обвиняют в изнасиловании.

«Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость. «ПСЖ» — организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами», — цитирует пресс-службу клуба Le Parisien.

Об обвинения в адрес Хакими стало известно 27 февраля. В полицию Парижа обратилась девушка, которая утверждает, что пострадала от насилия со стороны игрока.