Дмитрий Губерниев: «Головин становится не корольком, а принцем. Хочу, чтобы был королем»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал хет-трик полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции.

«Головин — огромный молодец, — сказал Губерниев «СЭ». — Будучи атакующим полузащитником, не просто оправдывает авансы, а оправившись после травмы, берет на себя лидирующие функции. Он системообразующий игрок «Монако». Я им восхищаюсь».

Губерниев добавил, что ждет от Головина еще хет-триков, покеров и в матчах за сборную страны. Также он пожелал Александру здоровья.

«С другой стороны, мы же понимаем, что уже пора. Он очень яркий и одаренный футболист, но мне не очень понятны какие-то сверхвопли по этому поводу, потому что это его работа — хорошо играть в футбол и забивать, в том числе. Это все равно, что радоваться тому, что я еду на биатлон и буду знать все составы и матом не ругаться — это же моя работа. Сейчас он становится уже не корольком, а принцем. А я хочу, чтобы он стал королем», — заявил Губерниев «СЭ».

(Екатерина Звенигородская)