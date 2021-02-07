Головин каждые 44 минуты совершает результативное действие в чемпионате Франции
20:31
Полузащитник «Монако» Александр Головин в среднем тратит на одно результативное действие в чемпионате Франции (гол или голевую передачу) 44 минуты в текущем сезоне, сообщает 7 февраля официальный Twitter лиги 1.
???@AS_Monaco_EN pic.twitter.com/86Dhs1eLt6— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) February 7, 2021
Россиянин сделал хет-трик в матче 24-го тура против «Нима» (4:3). Также он отдал голевую передачу Кевину Фолланду.
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