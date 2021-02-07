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Головин каждые 44 минуты совершает результативное действие в чемпионате Франции

20:31
Александр Головин. Фото ФК "Монако".
Александр Головин. Фото ФК "Монако".
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в среднем тратит на одно результативное действие в чемпионате Франции (гол или голевую передачу) 44 минуты в текущем сезоне, сообщает 7 февраля официальный Twitter лиги 1.

Россиянин сделал хет-трик в матче 24-го тура против «Нима» (4:3). Также он отдал голевую передачу Кевину Фолланду.

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