«Из Калтана с любовью». ЦСКА отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»

«Монако» на выезде обыграло «Ним» (4:3) в матче 24-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей хет-триком отметился российский полузащитник Александр Головин. Хавбек сделал дубль за девять минут в первом тайме и забил еще один мяч во второй половине игры. Кроме того, на счету россиянина голевой пас.

ЦСКА в Twitter поздравил своего бывшего игрока с первым хет-триком в профессиональной карьере.

From Kaltan with love ?? https://t.co/JNbe8sokMK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 7, 2021

Калтан — родной город полузащитника сборной России.