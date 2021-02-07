«Из Калтана с любовью». ЦСКА отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»
19:48
«Монако» на выезде обыграло «Ним» (4:3) в матче 24-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей хет-триком отметился российский полузащитник Александр Головин. Хавбек сделал дубль за девять минут в первом тайме и забил еще один мяч во второй половине игры. Кроме того, на счету россиянина голевой пас.
ЦСКА в Twitter поздравил своего бывшего игрока с первым хет-триком в профессиональной карьере.
Калтан — родной город полузащитника сборной России.
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