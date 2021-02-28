Головин заявил, что готов играть 90 минут
Российский хавбек «Монако» Александр Головин сделал две голевые передачи в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0). Полузащитник ассистировал Стевану Йоветичу и Кевину Фолланду. Полузащитник вышел на замену во втором тайме.
— За любую победу дают три очка, поэтому важно выигрывать и такие матчи, когда, может быть, не все получается, — сказал Головин в интервью «СЭ». — Тем более мы находимся вверху турнирной таблицы, нужно регулярно побеждать. Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счет был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это далось. Самое главное, что мы набрали три очка.
Готов ли играть 90 минут? Все отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Но все решения по составу принимает главный тренер, мое дело работать и выкладываться по максимуму.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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