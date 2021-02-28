Головин показывает невероятную статистику: 32 минуты на результативное действие

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две голевые передачи в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0). Теперь у Головина 9 результативных действий (4 гола + 5 передач) за 290 сыгранных минут в 2021 году.

Россиянин тратит меньше всех во Франции на результативное действие в этом календарном году. На гол или результативную передачу у 24-летнего полузащитника в среднем уходит 32 минуты.

Головин 4 месяца не играл из-за травмы бедра. После восстановления у россиянина только один выход на поле в стартовом составе, тогда он сделал хет-трик и отдал голевой пас в игре с «Нантом» (4:3). Всего в нынешнем сезоне у хавбека 4 гола и 6 передач в 11 матчах.