Головин показывает невероятную статистику: 32 минуты на результативное действие
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две голевые передачи в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0). Теперь у Головина 9 результативных действий (4 гола + 5 передач) за 290 сыгранных минут в 2021 году.
Россиянин тратит меньше всех во Франции на результативное действие в этом календарном году. На гол или результативную передачу у 24-летнего полузащитника в среднем уходит 32 минуты.
Головин 4 месяца не играл из-за травмы бедра. После восстановления у россиянина только один выход на поле в стартовом составе, тогда он сделал хет-трик и отдал голевой пас в игре с «Нантом» (4:3). Всего в нынешнем сезоне у хавбека 4 гола и 6 передач в 11 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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