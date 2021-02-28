Головин установил личный рекорд по голевым пасам в сезоне
Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две голевые передачи в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0). У российского хавбека эти результативные пасы стали пятым и шестым в сезоне.
Это личный рекорд Головина. В прошлом сезоне он отдал четыре голевых передачи, как и в двух сезонах за ЦСКА.
Всего в 11 матчах лиги 1 сезона-2020/21 Головин отметился 10 (4+6) очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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