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Головин установил личный рекорд по голевым пасам в сезоне

17:13
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две голевые передачи в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0). У российского хавбека эти результативные пасы стали пятым и шестым в сезоне.

Это личный рекорд Головина. В прошлом сезоне он отдал четыре голевых передачи, как и в двух сезонах за ЦСКА.

Всего в 11 матчах лиги 1 сезона-2020/21 Головин отметился 10 (4+6) очками.

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