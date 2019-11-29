Головин занимается в общей группе перед матчем с «ПСЖ»
Тренировка «Монако» перед воскресным матчем 15-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». Российский полузащитник монегасков Александр Головин занимается в общей группе.
Тренировка проходит на базе команды в Ля-Тюрби.
Отметим, что там продолжается строительство нового комплекса базы. Проект оценивается в 55 миллионов евро. Срок окончания строительства многофункционального комплекса в Ля-Тюрби — январь 2021 года.
В этом сезоне Головин провел в чемпионате Франции 12 матчей и забил 3 гола. (Александр Бобров)
Тренировка «Монако» перед воскресным матчем с «ПСЖ». Александр Головин занимается в общей группе pic.twitter.com/EM9lPW8HWq— СЭ Футбол (@se_football) November 29, 2019
Одновременно с тренировкой продолжается строительство нового комплекса базы. Весь проект оценивается в 55 миллионов евро. Срок окончания строительства многофункционального комплекса в Ля-Тюрби — январь 2021 года pic.twitter.com/RLwuLZ8QR3— СЭ Футбол (@se_football) November 29, 2019