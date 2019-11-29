Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин занимается в общей группе перед матчем с «ПСЖ»

13:05
Теги:

Тренировка «Монако» перед воскресным матчем 15-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». Российский полузащитник монегасков Александр Головин занимается в общей группе.

Тренировка проходит на базе команды в Ля-Тюрби.

Отметим, что там продолжается строительство нового комплекса базы. Проект оценивается в 55 миллионов евро. Срок окончания строительства многофункционального комплекса в Ля-Тюрби — январь 2021 года.

В этом сезоне Головин провел в чемпионате Франции 12 матчей и забил 3 гола. (Александр Бобров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир