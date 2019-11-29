Головин занимается в общей группе перед матчем с «ПСЖ»

Тренировка «Монако» перед воскресным матчем 15-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». Российский полузащитник монегасков Александр Головин занимается в общей группе.

Тренировка проходит на базе команды в Ля-Тюрби.

Отметим, что там продолжается строительство нового комплекса базы. Проект оценивается в 55 миллионов евро. Срок окончания строительства многофункционального комплекса в Ля-Тюрби — январь 2021 года.

В этом сезоне Головин провел в чемпионате Франции 12 матчей и забил 3 гола. (Александр Бобров)