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Сегодня, 14:23

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Клермоном»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Монако» объявил стартовый состав на выездной матч с «Клермоном» в 22-м туре чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Диатта, Фофана, Камара, Головин, Минамино, Эмболо.

В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл за монегасков 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Матч «Клермон» — «Монако» начнется в 15:00 мск.

Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Монако

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
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П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

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1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

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⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
ФК Клермон Фут
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
8
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
9
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
10
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
11
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 1 : 3
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 1 : 3
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
5.02 19:05
Брест – Ланс
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Марсель – Ницца
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М`Бай Ньянг

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