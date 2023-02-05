Спортивный директор «ПСЖ» Кампос: «Мы обсуждаем новый контракт с Месси»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Мы обсуждаем новый контракт с Лео. Я бы хотел, чтобы он был в нашем проекте, чтобы он продолжал с нами работать. Я буду рад, если он продлит соглашение», — приводит слова Кампоса Telefoot.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне он провел за французскую команду 24 матча, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.