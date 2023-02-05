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Сегодня, 14:00

Спортивный директор «ПСЖ» Кампос: «Мы обсуждаем новый контракт с Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Мы обсуждаем новый контракт с Лео. Я бы хотел, чтобы он был в нашем проекте, чтобы он продолжал с нами работать. Я буду рад, если он продлит соглашение», — приводит слова Кампоса Telefoot.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне он провел за французскую команду 24 матча, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
8
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
9
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
10
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
11
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 1 : 3
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 1 : 3
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

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И К Ж
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М`Бай Ньянг

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 18 2 2
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