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Сегодня, 17:25

Лига 1: «ПСЖ» — «Тулуза», «Клермон Фут» — «Монако» и другие матчи 22-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Лионель Месси и футболисты «ПСЖ».
Фото AFP
22-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза
Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 21:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Лион
Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Лилль
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Монако
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Нант
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Реймс
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Анже
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 19:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Ланс
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Ницца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 16 3 2 52-16 51
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
10
 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
11
 Лион 21 8 5 8 30-23 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
4.02 21:00
Труа – Лион
 - : -
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 - : -
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
5.02 19:05
Брест – Ланс
 - : -
5.02 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 15 1 2
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