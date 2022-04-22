Конте готов возглавить «ПСЖ». Он ждет увольнения Леонардо с поста спортивного директора

Антонио Конте хотел бы возглавить «ПСЖ» со следующего сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте готов возглавить «ПСЖ». В личной беседе с представителями парижского клуба он подтвердил свое желание работать во Франции, сообщает Le Parisien.

Однако итальянец пока ждет решения по спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, с которым категорически не хочет работать.

Напомним, что сейчас главным тренером «ПСЖ» является аргентинец Маурисио Почеттино.

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в прошлом ноябре, подписав контракт до лета 2023 года.