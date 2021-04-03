Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Метцем»

13:23
Теги:

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 31-го тура чемпионата Франции с «Метцем».

Встреча пройдет сегодня, 3 апреля, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей (начало — в 14.00 по московскому времени).

«Монако»: Леком, Энрике, Марипан, Дисаси, Сидибе, Головин, Фабрегас, Фофана, Матацо, Йоветич, Фолланд.

В этом сезоне Головин провел14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...