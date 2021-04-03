Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Метцем»
Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 31-го тура чемпионата Франции с «Метцем».
Встреча пройдет сегодня, 3 апреля, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей (начало — в 14.00 по московскому времени).
«Монако»: Леком, Энрике, Марипан, Дисаси, Сидибе, Головин, Фабрегас, Фофана, Матацо, Йоветич, Фолланд.
В этом сезоне Головин провел14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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