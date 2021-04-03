Мбаппе сравнил победу в Лиге чемпионов с титулом чемпиона мира
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе сравнил победу на чемпионате мира и в Лиге чемпионов.
«Лига чемпионов для меня очень важна. Победа на чемпионате мира – это то, что я не сразу осознал. Для меня это было впервые – ок, мы выиграли, идем дальше, можно ехать домой. Мне не пришлось долго идти к этой победе, я сразу выиграл турнир.
Лига чемпионов – это другое. Нам приходилось вылетать из нее, я страдал, это совсем другое. Если «ПСЖ» выиграет, это будет что-то особенное, тогда я буду эмоционален, хоть чемпионат мира это и святой Грааль. Но для меня Лига чемпионов лучше всего», – сказал Мбаппе RMC Sport.
В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. На тот момент ему было 19 лет.
В текущем сезоне «ПСЖ» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Баварии» (7 апреля – в Мюнхене, 13 апреля – в Париже).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/mbappe-devoile-tout-sur-sa-mentalite-je-ne-me-suis-jamais-donne-de-limite_AN-202104030040.html
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