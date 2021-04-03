Мбаппе сравнил победу в Лиге чемпионов с титулом чемпиона мира

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе сравнил победу на чемпионате мира и в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов для меня очень важна. Победа на чемпионате мира – это то, что я не сразу осознал. Для меня это было впервые – ок, мы выиграли, идем дальше, можно ехать домой. Мне не пришлось долго идти к этой победе, я сразу выиграл турнир.

Лига чемпионов – это другое. Нам приходилось вылетать из нее, я страдал, это совсем другое. Если «ПСЖ» выиграет, это будет что-то особенное, тогда я буду эмоционален, хоть чемпионат мира это и святой Грааль. Но для меня Лига чемпионов лучше всего», – сказал Мбаппе RMC Sport.

В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. На тот момент ему было 19 лет.

В текущем сезоне «ПСЖ» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Баварии» (7 апреля – в Мюнхене, 13 апреля – в Париже).