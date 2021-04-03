«Монако» разгромил «Метц», Головин провел на поле 64 минуты
«Монако» дома одержал разгромную победу над «Метцом» (4:0) в матче 31-го тура чемпионата Франции.
В составе монегасков голы забили Сеск Фабрегас, Кевин Фолланд и Виссам Бен Йеддер, на счету которого дубль.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.
«Монако» Нико Ковача с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» — 42 балла и 9-я строчка.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
Голы: Фабрегас, 50 — с пенальти (1:0). Фолланд, 52 (2:0). Бен Йеддер, 77 (3:0). Бен Йеддер, 89 — с пенальти (4:0).
«Монако»: Леком, Сидибе (Матсима, 83), Марипан, Дисаси, Фабрегас (Флорентину, 76), Головин (Диатта, 64), Кайю Энрике, Ю.Фофана, Матазо (Мартинш, 76), Йоветич (Бен Йеддер, 65), Фолланд.
«Метц»: Кайар, Бой, Юдоль (Делен, 78), Сентонз, Бронн, Куяте, Майга (Н`Дорам, 65), Сарр, Булая (Ангбан, 65), Яде (Вагнер, 57), Гей (Лейя Исека, 56).
Предупреждения: Яде, 36. Кайар, 48. Бой, 85. Куяте, 85. Сентонз, 90.
Удаление: Бой, 87.
?Судья: Амель (Франция).
3 апреля. Монако. Стадион «Луи II».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю