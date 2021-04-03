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«Монако» разгромил «Метц», Головин провел на поле 64 минуты

15:49
3 апреля. Монако. «Монако» — «Метц» — 4:0. Футболисты монегасков. Фото AFP
3 апреля. Монако. «Монако» — «Метц» — 4:0. Футболисты монегасков. Фото AFP
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«Монако» дома одержал разгромную победу над «Метцом» (4:0) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

В составе монегасков голы забили Сеск Фабрегас, Кевин Фолланд и Виссам Бен Йеддер, на счету которого дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

«Монако» Нико Ковача с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» — 42 балла и 9-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

«Монако» — «Метц» — 4:0 (0:0)

Голы: Фабрегас, 50 — с пенальти (1:0). Фолланд, 52 (2:0). Бен Йеддер, 77 (3:0). Бен Йеддер, 89 — с пенальти (4:0).

«Монако»: Леком, Сидибе (Матсима, 83), Марипан, Дисаси, Фабрегас (Флорентину, 76), Головин (Диатта, 64), Кайю Энрике, Ю.Фофана, Матазо (Мартинш, 76), Йоветич (Бен Йеддер, 65), Фолланд.

«Метц»: Кайар, Бой, Юдоль (Делен, 78), Сентонз, Бронн, Куяте, Майга (Н`Дорам, 65), Сарр, Булая (Ангбан, 65), Яде (Вагнер, 57), Гей (Лейя Исека, 56).

Предупреждения: Яде, 36. Кайар, 48. Бой, 85. Куяте, 85. Сентонз, 90.

Удаление: Бой, 87.

?Судья: Амель (Франция).

3 апреля. Монако. Стадион «Луи II».

Монако — Метц

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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