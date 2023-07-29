Головин о матче с «Болоньей»: «Всегда приятно сделать дубль, отыграться с 0:2 и победить»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды над «Болоньей» (3:2) в товарищеском матче.
Россиянин провел на поле 80 минут и сделал дубль.
«Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры ещё есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно. Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед», — сказал Головин «СЭ».
«Монако» проведет следующую игру в субботу, 29 июля против «Дженоа». Начало — в 21.30 по московскому времени.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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|0-0
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18
|Метц
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
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|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -