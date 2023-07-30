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Сегодня, 15:38

«ПСЖ» подписал бывшего вратаря «Барселоны» Тенаса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Барселоны» Арнау Тенасом.

22-летний испанец заключил соглашение с парижанами до конца июня 2026 года.

Тенас — воспитанник «Барселоны», он покинул клуб на правах свободного агента в июле 2023 года. Голкипер не провел ни одного матча за основную команду каталонцев, но играл за молодежные команды сине-гранатовых разных возрастов.

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