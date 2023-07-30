«ПСЖ» подписал бывшего вратаря «Барселоны» Тенаса

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Барселоны» Арнау Тенасом.

22-летний испанец заключил соглашение с парижанами до конца июня 2026 года.

Тенас — воспитанник «Барселоны», он покинул клуб на правах свободного агента в июле 2023 года. Голкипер не провел ни одного матча за основную команду каталонцев, но играл за молодежные команды сине-гранатовых разных возрастов.