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Сегодня, 01:40

Голкипер сборной Франции Самба продлил контракт с «Лансом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Брис Самба.
Фото AFP

«Ланс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Брисом Самба. Новое соглашение рассчитано до 2028 года.

Вратарь перешел в «Ланс» из «Ноттингем Форест» в июле 2022 года. В июне 2023 года он дебютировал в сборной Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Самба сыграл 37 матчей, из которых 15 без пропущенных матчей. Также он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в лиге 1.

Футбол
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«Ланс» объявил о продлении контракта с Франковски
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