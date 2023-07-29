Голкипер сборной Франции Самба продлил контракт с «Лансом»

«Ланс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Брисом Самба. Новое соглашение рассчитано до 2028 года.

Вратарь перешел в «Ланс» из «Ноттингем Форест» в июле 2022 года. В июне 2023 года он дебютировал в сборной Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Самба сыграл 37 матчей, из которых 15 без пропущенных матчей. Также он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в лиге 1.