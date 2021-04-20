Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка с «Лионом»
20:03
Стала известна заявка «Монако» на матч четвертьфинала Кубка Франции с «Лионом». Об этом сообщает официальный Twitter монегасков 20 апреля. Российский полузащитник Александр Головин вошел в список из 19 футболистов.
Полностью заявка команды Нико Ковача выглядит следующим образом:
вратари — Маецки, Манноне;
защитники — Агилар, Бадиашиле, Балло-Туре, Сидибе, Кайю Энрике, Дисаси, Марипан;
полузащитники — Диоп, Флорентину, Тшуамени, Головин, Фофана, Желсон Мартинш;
нападающие — Бен Йеддер, Жеббель, Йоветич, Фолланд;
Встреча «Лион» — «Монако» пройдет 21 апреля в Лионе.
?? ??? ??— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 20, 2021
? @OL
#OLASM | #CDF | Demain, 21h10 ? pic.twitter.com/2iE8Rs0nQe
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