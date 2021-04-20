Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка с «Лионом»

Стала известна заявка «Монако» на матч четвертьфинала Кубка Франции с «Лионом». Об этом сообщает официальный Twitter монегасков 20 апреля. Российский полузащитник Александр Головин вошел в список из 19 футболистов.

Полностью заявка команды Нико Ковача выглядит следующим образом:

вратари — Маецки, Манноне;

защитники — Агилар, Бадиашиле, Балло-Туре, Сидибе, Кайю Энрике, Дисаси, Марипан;

полузащитники — Диоп, Флорентину, Тшуамени, Головин, Фофана, Желсон Мартинш;

нападающие — Бен Йеддер, Жеббель, Йоветич, Фолланд;

Встреча «Лион» — «Монако» пройдет 21 апреля в Лионе.