Президент «ПСЖ» заявил, что Килиан Мбаппе останется в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард Килиан Мбаппе останется в клубе. Слова катарского бизнесмена в своем Twitter привел итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появилась информация, что на 22-летнего французского футболиста претендуют «Реал» и «Барселона». Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.