Президент «ПСЖ» заявил, что Килиан Мбаппе останется в клубе
19:22
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард Килиан Мбаппе останется в клубе. Слова катарского бизнесмена в своем Twitter привел итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее в СМИ появилась информация, что на 22-летнего французского футболиста претендуют «Реал» и «Барселона». Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца июня 2022 года.
В текущем сезоне нападающий провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.
PSG president Nasser Al Khelaifi to El Chiringuito: «Kylian Mbapp? will stay at Paris Saint-Germain, for sure». ?? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021
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