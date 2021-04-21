«Монпелье» вышел в полуфинал Кубка Франции

«Монпелье» обыграл «Кане Руссийон» в матче 1/4 финала Кубка Франции (2:1). На 25-й минуте «паладины» остались в меньшинстве, а любительский клуб открыл счет. После перерыва Энди Делор оформил дубль и принес своей команде победу.

Кубок Франции

1/4 финала

«Кане Руссийон» — «Монпелье» — 1:2 (1:0)

Голы: Уадуди, 25 — с пенальти (1:0). Делор, 60 (1:1). Делор, 84 — с пенальти (1:2).

«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Козза, Ферри (Ле Таллек, 62), Саванье (Шотар, 87), Молле (Ристич, 28), Самбия, Делор, Лаборд (Шкулетич, 62), Мавидиди (Вахи, 63).

Предупреждения: Самбия, 58. Ристич, 72.

Удаление: Илтон (М), 23.

Судья: Лесаж.

20 апреля. Перпиньян. Стадион «Стад Жильбер Брют».