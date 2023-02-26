Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Ниццей»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
Россиянин остался в числе запасных на игру.
«Монако»: Нюбель, Дисаси, Сарр, Матсима, Камара, Якобс, Фофана, Боаду, Диатта, Эмболо, Бен Сегир.
Запасные: Дидиллон, Кайо Энрике, Оку, Матазо, Головин, Э. Диоп, Бен Йеддер, Минамино, Мартинс.
«Ницца»: Шмейхель, Амрауи, Тодибо, Данте, Лотомба, Ндайишимие, Рэмси, Тюрам, Лаборде, Моффи, Будауи.
Запасные: Буленди, Менди, Росарио, Баркли, Бека Бека, Буанани, Белаян, С. Диоп, Браими.
Матч «Монако» — «Ницца» состоится сегодня, 26 февраля и начнется в 19.05 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Марсель
|24
|16
|4
|4
|48-22
|52
|
3
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
4
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|
5
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
6
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|
7
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
8
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
9
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|24
|9
|5
|10
|41-42
|32
|
12
|Клермон Фут
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|
13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
16
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
17
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
18
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|
19
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|24.02
|23:00
|
Лилль – Брест
|2 : 1
|25.02
|19:00
|
Анже – Лион
|1 : 3
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|1 : 1
|26.02
|15:00
|
Лорьян – Осер
|0 : 1
|26.02
|17:00
|
Аяччо – Труа
|- : -
|26.02
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|26.02
|17:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|26.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|26.02
|19:05
|
Монако – Ницца
|- : -
|26.02
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2