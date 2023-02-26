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Сегодня, 18:13

Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Ниццей»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

Россиянин остался в числе запасных на игру.

«Монако»: Нюбель, Дисаси, Сарр, Матсима, Камара, Якобс, Фофана, Боаду, Диатта, Эмболо, Бен Сегир.

Запасные: Дидиллон, Кайо Энрике, Оку, Матазо, Головин, Э. Диоп, Бен Йеддер, Минамино, Мартинс.

«Ницца»: Шмейхель, Амрауи, Тодибо, Данте, Лотомба, Ндайишимие, Рэмси, Тюрам, Лаборде, Моффи, Будауи.

Запасные: Буленди, Менди, Росарио, Баркли, Бека Бека, Буанани, Белаян, С. Диоп, Браими.

Матч «Монако» — «Ницца» состоится сегодня, 26 февраля и начнется в 19.05 (мск).

Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Ницца

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
1
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Лига 1, 25-й тур: «Монако» сыграет с «Ниццей», «Марсель» — «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
5
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
6
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
7
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
8
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
9
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
16
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
17
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
18
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 2 : 1
25.02 19:00
Анже – Лион
 1 : 3
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 1 : 1
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 0 : 1
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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