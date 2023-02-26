«Осер» обыграл «Лорьян» в матче лиги 1

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«Осер» одержал победу над «Лорьяном» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 1:0.

В составе победителей отметился Райан Равелосон на 58-й минуте встречи.

«Лорьян» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 39 очков за 25 матчей.

«Осер» находится на 16-й строчке с 21 очком за 25 игр.