Головин о переходе Кузяева в «Гавр»: «У Далера крепкая команда. Рад за него»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, как отнесся к переходу россиянина Далера Кузяева в французский «Гавр».

— У Далера крепкая команда, — сказал Головин. — Вполне себе может хорошо выступить. Был ли шок от перехода Кузяева в «Гавр»? Я давно знал, что Далер хочет перейти в Европу, независимо от зарплаты. Рад за него.

Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. 30-летний полузащитник забил 2 гола в 4 матчах за команду.